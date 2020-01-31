منظمة الصحة العالمية تعلن حالة الطوارئ لمواجهة فيروس كورونا

المصدر: جنيف - وكالات

أعلنت منظمة الصحة العالمية الخميس أن تفشي فيروس كورونا في الصين يشكل الآن حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقا دوليا.

وأعلن مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم القرار بعد اجتماع لجنة الطوارئ بالمنظمة، وهي لجنة خبراء مستقلة، وسط أدلة متزايدة على انتشار الفيروس في حوالي 18 دولة.

وقال تيدروس في مؤتمر صحافي في جنيف إن الأسابيع الأخيرة شهدت تفشيا لم يسبق له مثيل قوبل برد غير مسبوق.

وتابع قائلا «كي أكون واضحا، هذا الإعلان ليس تصويتا على انعدام الثقة في الصين».

وأضاف «مبعث قلقنا الأكبر هو احتمال انتقال الفيروس إلى البلدان التي تعاني من ضعف النظم الصحية».

ويؤدي الإعلان عن حالة طوارئ عالمية إلى تقديم توصيات إلى جميع البلدان تهدف إلى منع انتشار المرض عبر الحدود أو الحد منه مع تجنب التدخل غير الضروري في التجارة والسفر.

ويشمل الإعلان توصيات مؤقتة للسلطات الصحية الوطنية في جميع أنحاء العالم والتي تشمل تكثيف إجراءات الرصد والتأهب والاحتواء.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية إن حالة الطوارئ الصحية الدولية التي أعلنتها المنظمة لا تستدعي المبالغة في رد الفعل.

وقال تيدروس في المؤتمر الصحافي إننا «لا نوصي بفرض قيود على التجارة والسفر كمنظمة صحة عالمية»، مدللا على أن مثل هذه الخطوات سوف تتداخل بشكل غير ضروري مع التجارة والنقل.

وكانت الصين قد أبلغت الصحة العالمية لأول مرة بالفيروس الجديد في أواخر ديسمبر.

وحتى اليوم، أبلغت الصين بإصابة أكثر من 7800 حالة منها 170 وفاة.

وأبلغت أيضا 18 دولة أخرى بوجود حالات، ويتسابق العلماء لفهم كيفية انتشار الفيروس بالتحديد ومدى خطورته.