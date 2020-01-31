ارتفاع عدد وفيات «كورونا» في الصين إلى 170

المصدر: عواصم - وكالات

بدأت بلدان في عزل مئات من المواطنين بعد إجلائهم من مدينة ووهان الصينية، في محاولة لوقف انتشار فيروس كورونا الجديد، الذي أودى بحياة 170 شخصاً، بينما أغلقت روسيا حدودها مع الصين لمنع انتشار الفيروس.

وقالت لجنة الصحة الوطنية إن إجمالي عدد الوفيات من فيروس كورونا الجديد في الصين زاد إلى 170 حالة وفاة حتى وقت متأخر الأربعاء، وإن عدد المصابين ارتفع إلى 7711 مصاباً.

وتم الإبلاغ عن حالات عدوى في 15 بلداً آخر على الأقل مع وجود 104 حالات مؤكدة، لكن لم تحدث أي حالات وفاة خارج الصين.

وفي موسكو، أفادت وسائل إعلام بأن روسيا أغلقت حدودها في الشرق الأقصى مع الصين، في إطار إجراءات منع انتشار فيروس كورونا الجديد.

وذكر موقع «روسيا اليوم» أن رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، وقّع أمس مرسوماً يقضي بإغلاق حدود البلاد في شرقها الأقصى كأحد الإجراءات الهادفة لمنع انتشار فيروس كورونا.

من جهتها، أعلنت رئيسة مجلس الاتحاد الروسي (الغرفة العليا بالبرلمان)، فالنتينا ماتفيينكو، أن بلادها تعمل مع الصين من أجل إيجاد لقاح ضد فيروس كورونا.

ونقلت وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية عن ماتفيينكو قولها للصحافيين، إن «هناك دراسة روسية - صينية مشتركة، لإيجاد مصل ضد هذا الفيروس».

موسكو: نعمل مع الصين من أجل إيجاد لقاح ضد فيروس كورونا.