قرقاش: الاستهداف المتجدد للسعودية لن ينجح

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور أنور قرقاش، في تغريدات على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «الاستهداف المتجدد للمملكة العربية السعودية الشقيقة الذي يسعى للنيل من موقعها الرائد وقيادتها لن ينجح، وستسقط هذه الاتهامات المغرضة كما سقطت الحملات السابقة».

وأضاف قرقاش: «دور الرياض المحوري وبرنامجها المستقبلي هو المستهدف بكل ما يحمله من تغيير إيجابي للسعودية والمنطقة».

وتابع وزير الدولة للشؤون الخارجية: «وكم أسعدنا الحضور والتواصل السعودي الإعلامي الدولي والمؤثر خلال هذه الفترة، حيث عبرت الرياض عن سياساتها ورؤيتها بقوة الحجة والمنطق وعبر أصوات مؤثرة وناضجة شملت الأمراء عبدالعزيز بن سلمان وخالد بن سلمان وفيصل بن فرحان ومعالي عادل الجبير».