وفاة 26 شخصاً وإصابة 881 بفيروس كورونا الجديد في الصين

المصدر: بكين ■ وكالات

أعلنت الصين وفاة 26 شخصاً وإصابة 881 آخرين بالالتهاب الرئوي، الذي يسببه فيروس كورونا الجديد (2019- إن سي أو في).

وذكرت اللجنة الوطنية للصحة في الصين أن حالات الوفاة المسجلة بينها 24 في مقاطعة هوبي بوسط الصين وحالة واحدة في مقاطعة خبي شمال البلاد.

كما أوضحت أن السلطات تقوم أيضاً بفحص 1072 حالة، يُشتبه في أنّها جزء من هذا الوباء الذي ظهر في مدينة ووهان الصينيّة.

إلى ذلك، وسّعت الصين عمليات إغلاقها غير المسبوقة الواسعة، لتشمل نحو 25 مليون شخص، أمس، لمحاولة احتواء الفيروس المميت. وأغلقت ما لا يقل عن ثماني مدن. كما أعلنت ووهان، التي لديها أغلبية الحالات، أنها ستبني مستشفى خاصاً يتسع لنحو 1000 سرير على غرار منشأة شيدتها بكين خلال وباء السارس. سيتم بناء المستشفى على مساحة 25 ألف متر مربع.

من جهتها، قرّرت السلطات الصحية في بكين رفع درجة الاستجابة لحالات الطوارئ إلى أعلى مستوى في مواجهة فيروس كورونا الجديد.

وقرّرت سلطات السياحة المحلية في بلدية بكين إلغاء الأنشطة واسعة النطاق ذات التجمعات الكبيرة.

بالإضافة إلى ذلك، أغلقت السلطات الصينية جزءاً من جدار الصين العظيم لمنع انتشار الفيروس. كما أوقفت وسائل النقل العام في 10 مدن.

- رفع درجة الاستجابة لحالات الطوارئ الخاصة بالصحة العامة في بكين إلى أعلى مستوى في مواجهة فيروس كورونا الجديد.