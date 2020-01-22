بدء مشاورات تشكيل الحكومة التونسية

المصدر: تونس - د.ب.أ

بدأ رئيس الحكومة المكلف في تونس إلياس الفخفاخ مشاورات تشكيل حكومة، أمس، خلال مدة لا تتجاوز شهراً، عقب تكليفه مساء أول من أمس من قبل الرئيس قيس سعيد.

وسيكون الفخفاخ أمام تحدٍ لتفادي حل البرلمان والدعوة إلى انتخابات مبكرة من قبل رئيس الجمهورية، في حال فشل في تشكيل حكومة ونيل ثقة البرلمان في الآجال المحددة.

وقال الفخفاخ عقب تكليفه: «سنسعى لفتح المجال لأوسع حزام سياسي ممكن بعيداً عن الإقصاء أو محاصصة حزبية مع الوفاء للتوجه الأغلبي». ويُعد ترشيح وتكليف الفخفاخ من قبل الرئيس التونسي، الخيار الثاني الذي ينص عليه الدستور التونسي في الفصل 89 بعد فشل الخيار الأول، والذي ينص على تقديم شخصية من قبل الفائز في الانتخابات التشريعية.وهذه ثاني محاولة لتشكيل الحكومة منذ الانتخابات التشريعية التي جرت قبل ثلاثة أشهر ونصف الشهر، وانبثق عنها البرلمان الحالي.