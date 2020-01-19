قرقاش: محمد بن زايد شخصية مؤثرة في مسيرة الإمارات واستقرار ومستقبل المنطقة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية، الدكتور أنور بن محمد قرقاش، أن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، شخصية مؤثرة في مسيرة الإمارات التنموية وفي ملف الاستقرار والمستقبل في المنطقة.

وقال قرقاش في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «لا أستغرب الاهتمام السياسي والإعلامي الدولي الكبير بصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، فهو شخصية مؤثرة في مسيرة الإمارات التنموية وفي ملف الاستقرار والمستقبل في المنطقة.

وأضاف قرقاش «رصيد بوخالد الكبير هو بوصلة سياسية واضحة وشفافة ترى المنطقة من منظور واقعي وتكوّن رؤيتها وفق هذا الأساس».