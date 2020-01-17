بريطانيا تصنف «حزب الله» اللبناني منظمة إرهابية

المصدر: لندن - رويترز

أعلنت وزارة الخزانة البريطانية، الجمعة، عن أنها صنفت «حزب الله» اللبناني، بجناحيه العسكري والسياسي، منظمة إرهابية بموجب قواعد الإرهاب والتمويل الإرهابي، وبالتالي سيتم تجميد أصوله.

وفي السابق، كان الجناح العسكري فقط لـ«حزب الله» هو المستهدف بتجميد الأصول بموجب قواعد الحكومة البريطانية.

وتصنف الولايات المتحدة أيضا جماعة «حزب الله» منظمة إرهابية.

يأتي ذلك فيما أعلنت الرئاسة في غواتيمالا، الأربعاء الماضي، أن الرئيس المنتخب أليخاندرو غياماتي، ينوي تصنيف «حزب الله» اللبناني منظمة «إرهابية».

وأوصى البرلمان الألماني، الشهر الماضي بأغلبية كبيرة، الحكومة بحظر أنشطة «حزب الله» بشكل كامل في الأراضي الألمانية.

