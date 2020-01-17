رئيس وزراء أوكرانيا يقدم استقالته بسبب تسجيل ينتقد فيه الرئيس

المصدر: كييف - رويترز

قال مكتب الرئاسة في أوكرانيا إن رئيس الوزراء أوليكسي هونشاروك قدم خطاب استقالته اليوم الجمعة بعد تسريب تسجيل صوتي يشير إلى أنه ينتقد الرئيس فولوديمير زيلينسكي لكنه ذكر في تصريحات لرويترز أنه قد يظل في منصبه على ما يبدو. وأعلن مكتب الرئاسة أن الرئيس سينظر في الاستقالة في وقت لاحق اليوم.

وزادت التكهنات بشأن وضع هونشاروك هذا الأسبوع بعد تداول تسجيل صوتي لرجل يناقش قلة خبرة الرئيس الاقتصادية، عبر قنوات رسائل، خلال اجتماع على ما يبدو بين رئيس الوزراء ووزير المالية والبنك الوطني الأوكراني في ديسمبر.

وقال هونشاروك اليوم الجمعة إنه حدث تلاعب في التسجيل وإنه مجتزأ من مقاطع متفرقة مما ورد في اجتماعات حكومية.

وكتب على موقع تواصل اجتماعي «محتواه يعطي انطباعا زائفا بأنني وفريقي لا نحترم الرئيس، قائدنا السياسي»، ولم يفصح إن كان صوته هو الذي ورد في التسجيل.

وامتنعت وزيرة المالية ومسؤولون بالبنك المركزي عن التعليق على التسجيل.

واتصلت رويترز برئيس الوزراء الأوكراني بعد فترة وجيزة من إعلان تقديم استقالته لسؤاله بشأن ما إن كان يعتزم فعلا ترك منصبه وكان رده «لا تقفزوا إلى النتائج». وامتنع عن القول إن كان يستخدم خطاب الاستقالة لاختبار ثقة الرئيس به.

وعين البرلمان هونشاروك رئيسا للوزراء في أغسطس الماضي بعد فوز حزب زيلينسكي بأغلبية.