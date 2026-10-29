18% زيادة في الطلبات المقدمة للالتحاق بالجامعات عبر المنصة الموحدة للتسجيل والقبول

كشفت إحصاءات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن ارتفاع إجمالي الطلبات المقدمة عبر المنصة الوطنية الموحدة للتسجيل والقبول في مؤسسات التعليم العالي، خلال العام الأكاديمي 2026-2027، بنسبة 18% مقارنة بالعام الأكاديمي الماضي، الأمر الذي يعكس تطور خدمات المنصة المنضوية تحت مظلة بوابة التعليم العالي الرقمية الموحدة «EduHub»، والتي أسهمت في تسهيل رحلة الطالب من خلال خدمة متكاملة تُقدم بالشراكة مع الجهات المعنية، وتعزيز كفاءة إجراءات التقديم والقبول والالتحاق بمؤسسات التعليم العالي.

وتعكس نسب الزيادة في عدد طلبات التسجيل في مؤسسات التعليم العالي، والمقدمة عبر المنصة، خلال الفصل الدراسي الأول من العام الأكاديمي 2026-2027، فعالية المنصة، وأهمية الحلول الرقمية المتطورة في تسهيل إجراءات التسجيل والقبول، ومساعدة الطلبة على استكمال متطلبات الالتحاق بمؤسسات التعليم العالي، بالتعاون مع الجهات المعنية.

وتفصيلاً، سجلت طلبات خريجي الخدمة الوطنية المقدمة عبر المنصة ارتفاعاً بنسبة 116.7% مقارنة بالعام الماضي، فيما زاد عدد المقبولين منهم بنسبة 70%، في مؤشر يعكس تنامي الاستفادة من خدمات التسجيل والقبول المقدمة لهذه الفئة، ويدعم جهود توسيع فرص الالتحاق بالتعليم العالي وتيسير انتقال الطلبة إلى مؤسساته.

وأكدت الوزارة أن هذه المؤشرات تأتي في إطار جهودها لتطوير سياسات القبول، وتوسيع فرص الوصول إلى التعليم العالي، وتوفير مسارات أكاديمية متنوعة، تمكّن الطلبة من اكتساب المعارف والمهارات اللازمة لسوق العمل، بما يواكب الأولويات الاقتصادية والتنموية للدولة ومتطلبات المستقبل.

وأوضحت أن تطوير خدمات التسجيل والقبول يتكامل مع منظومة للربط الآني للبيانات بين الوزارة ومؤسسات التعليم العالي، بما يتيح متابعة مؤشرات القبول والالتحاق بصورة مستمرة، ويسهم في رفع كفاءة إدارة عمليات القبول وفق التشريعات المنظمة للقطاع والأطر الوطنية المعتمدة.

وقال مدير إدارة دعم طلبة التعليم العالي في الوزارة، الدكتور محمد أحمد البلوشي،: "تعكس هذه الأرقام نجاح المنصة الموحدة للتسجيل والقبول، بنسختها المحدثة، في تسهيل رحلة الطالب، وتوسيع قاعدة المستفيدين من خدمات التسجيل والقبول، وتؤكد التزام الوزارة المستمر بتطوير تجربة رقمية سلسة، تدعم الطلبة في اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن مستقبلهم الأكاديمي والمهني".

وأرجع البلوشي نمو أعداد المتقدمين والمقبولين إلى التطوير المستمر للمنصة، وما أتاحته من إجراءات أكثر سهولة ومرونة، إلى جانب تمكين الطلبة من اختيار أكثر من مؤسسة للتعليم العالي، وفقاً لخياراتهم الأكاديمية والمؤسسات التي يرغبون في الالتحاق بها.

وأوضحت الوزارة أن تطوير سياسات ومعايير القبول يأتي ضمن رؤية متكاملة تستهدف تعزيز مرونة منظومة التعليم العالي وقدرتها على استيعاب احتياجات الطلبة وتنوع مساراتهم الأكاديمية، بالتوازي مع المحافظة على جودة المخرجات ومواءمتها مع احتياجات القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، مشيرة إلى أن منظومة التعليم العالي في الدولة حققت خلال الفترة الأخيرة قفزات نوعية، مع تركيز أكبر على الحوكمة وضمان جودة المخرجات، والاستجابة للاحتياجات المستقبلية لسوق العمل والقطاعات ذات الأولوية، لافتةً إلى أن أداء المؤسسات يخضع للمتابعة والتقييم بصورة مستمرة.

وأكدت أن منح الجامعات مرونة أكبر في تحديد معايير القبول لا يمثل تخفيفاً لمتطلبات الجودة، وإنما يأتي في إطار تطوير نموذج الحوكمة والانتقال من التركيز بصورة أساسية على ضبط المدخلات إلى منظومة أشمل تربط استقلالية المؤسسات بالمساءلة عن النتائج والمخرجات. وشددت على أن هذه المؤشرات تأتي في إطار جهود وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المستمرة، لتطوير المنصة الوطنية الموحدة للتسجيل والقبول، ضمن بوابة " “EduHubبالتعاون مع شركائها، بما يعزز كفاءة إجراءات التسجيل والقبول، ويرتقي بتجربة الطالب في مختلف مراحل رحلته التعليمية.