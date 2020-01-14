كشف حقيقة الأعيرة النارية الكثيفة بالعاصمة السودانية الخرطوم

المصدر: الخرطوم - د ب أ

أكد مصدر أمني سوداني مطلع سماع دوي إطلاق نار في ضاحية كافوري بولاية الخرطوم، قرب هيئة العمليات التابعة لجهاز المخابرات، صباح اليوم الثلاثاء.

ونقلت وكالة «باج نيوز» عن المصدر القول إن المنطقة شهدت إغلاقاً للطرق المجاورة لمباني هيئة العمليات التابعة لجهاز المخابرات.

وكشف المصدر أن قوة تابعة لهيئة العمليات بقطاع كافوري أطلقت أعيرة نارية، وأغلقت الطرق المجاورة لمباني القطاع، بسبب تذمر أفراد من هيئة العمليات من قيمة حقوقهم المالية بعد هيكلة الهيئة.

وأشار المصدر إلى تذمر منسوبي الهيئة بقطاع الأبيض، الذين رفضوا استلام حقوقهم المالية، باعتبار أنها غير مجزية لهم، كما قاموا بحبس اللجنة المختصة.

وذكرت مصادر أن منسوبي هيئة العمليات طالبوا بحقوق مجزية قبل القرار النهائي بشأن إعادة هيكلتهم بضمهم لإحدى القوات الأمنية أو إحالتهم إلى التقاعد.

كما أفاد مراسل فرانس برس عن إطلاق أعيرة نارية كثيفة ومتواصلة في مقر جهاز المخابرات بضاحية الرياض القريبة من مطار الخرطوم. وأغلقت الطرقات كافة المؤدية إلى المقر ما تسبب بزحمة سير.

من جهته أفاد «تجمع المهنيين السودانيين» بوجود أنباء عن تمرد قوات تتبع لـ«هيئة العمليات».

وقال التجمع، الذي كان له دور كبير في الاحتجاجات الشعبية التي أطاحت بالرئيس المعزول عمر البشير، في بيان على حسابه على موقع «فيس بوك»،:«تشير الأنباء إلى تمرد قوات تتبع لهيئة العمليات وسط تعتيم مريب من الإعلام الرسمي للدولة.»

وأشار إلى أن سكان أحياء في الخرطوم هُلعوا بأصوات ذخيرة حية من مباني جهاز الأمن والمخابرات العامة، وأضاف أن أصوات الرصاص ما زالت متواصلة مع إغلاق الشوارع المؤدية إلى تلك المناطق.

وشدد على رفض «أي محاولة لخلق الفوضى وترويع المواطنين واستخدام السلاح مهما كانت المبررات».

وحث أجهزة الدولة النظامية «للتدخل فوراً لوقف هذه العمليات غير المسؤولة التي تسببت في تصدير القلق للمواطنين داخل الأحياء».

وتضم هيئة العمليات، الذراع العسكرية لجهاز الأمن إبان نظام الرئيس المعزول عمر البشير، نحو 14 ألف جندي، أصدر المجلس العسكري السوداني في يوليو الماضي قراراً بتبعيتها إلى الدعم السريع، ثم سرعان ما صدر قرار بتبعيتها إلى الجيش وتسريح جزء منها.