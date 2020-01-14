«إندبندنت عربية»: شخصية سورية سلّمت رأس سليماني للأميركيين

المصدر: متابعات -الإمارات اليوم

قال موقع «إندبندنت عربية» إن مصدراً استخباراتياً غربياً كبيراً صرّح للموقع بأن شخصية سورية رفيعة المستوى هي التي سلّمت رأس قاسم سليماني للأميركيين.

وأضاف موقع «إندبندنت عربية» نقلاً عن المصدر، الذي كان على اطّلاع على مجريات الأمور، أن هذه الشخصية سرّبت معلومات دقيقة ومهمة للجانب الأميركي حول تحركات سليماني في سورية، وأبلغتهم بموعد السفر، وتفاصيل الطائرة المدنية والمرافقين.

وقال المصدر إن الشخصية الرفيعة التي كانت على اتصال بالأميركيين منذ فترة ليست بالقصيرة، قد اشترطت على الأميركيين ألا يتم الاستهداف داخل الأراضي السورية.

وقال موقع «إندبندنت عربية» إن الأميركيين تمكنوا من تعقب مسار الطائرة التي أقلت سليماني، بعد التأكد أنه على متنها.

وكان الأميركيون من ناحية أخرى، وبحسب المصدر، استطاعوا اختراق هاتف أبومهدي المهندس، وكانوا يستمعون لما يدور بينه وبين سليماني وآخرين، وأيضاً استمعوا لمحادثات بينهم، ومنها فَهِم الأميركيون أنهم يعدون العدة لعمليات كبيرة في سورية والعراق ولبنان وأماكن أخرى ضد أهداف أميركية وإسرائيلية وغربية، كما تأكدوا أن المهندس سيكون بانتظار سليماني في مطار بغداد.

وكان وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، صرّح في أعقاب تنفيذ عملية الاستهداف بأن سليماني والمهندس كانا يخططان لضرب أهداف أميركية وغربية في الشرق الأوسط.