أوكرانيا: تلقينا «معلومات مهمة» من واشنطن بشأن الطائرة المنكوبة

المصدر: عواصم - وكالات

كشف وزير الخارجية الأوكراني فاديم بريستايكو أن مسؤولين أميركيين سلموا «معلومات مهمة» لكييف تتعلق بطائرة شركة الخطوط الدولية الأوكرانية التي تحطّمت في إيران، وذلك بعدما أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في وقت سابق، أنه لا يستبعد احتمال سقوط الطائرة نتيجة إصابتها بصاروخ، ما أدى لمقتل جميع من كانوا على متنها وعددهم 176 شخصاً.

وقال بريستايكو عبر «تويتر»: «التقينا أنا والرئيس فولوديمير زيلينسكي بممثلين عن الولايات المتحدة وحصلنا على معلومات مهمة سيحللها خبراؤنا».

وعرض وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو على الرئيس الأوكراني أمس المساعدة في التحقيق في تحطم طائرة أوكرانية في إيران.

بدورها، نقلت مجلة نيوزويك ومحطتا «سي بي إس» و«سي إن إن» عن مسؤولين لم تذكر أسماءهم قولهم إنهم يزدادون ثقة بأن أنظمة الدفاع الجوي الإيرانية أسقطت الطائرة بطريق الخطأ.

في المقابل، نفت إيران فرضية سقوط الطائرة الأوكرانية إثر إصابتها بصاروخ، معتبرة أن التصريحات الغربية التي صبت في هذا الشأن «حرب نفسية» ضدها.

وأكد رئيس منظمة الطيران المدني الإيراني علي عابد زادة في مؤتمر صحافي، أمس، أن احتمال أن تكون الطائرة الأوكرانية أصيبت بصاروخ «غير وارد من الناحية التقنية». إلى ذلك، أضاف: «قادرون على تحليل الصندوق الأسود للطائرة، لكن لو وجدنا صعوبة في ذلك بسبب الأضرار التي لحقت بالصندوقين فسنطلب المساعدة من أوكرانيا».

وقالت إيران، إن الأمر قد يستغرق شهراً أو شهرين لاستخلاص المعلومات من مسجلي الصوت وبيانات الطيران. وأضافت أنها قد تطلب مساعدة روسيا أو كندا أو فرنسا أو أوكرانيا إذا اقتضى الأمر.

كما قالت طهران إن التحقيق قد يستغرق عاماً أو عامين.

وفي باريس صرح وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان أن بلاده مستعدة لتقديم خبرتها التقنية في التحقيق إذا تقدمت إيران بطلب لذلك، رافضاً التكهّن بأسباب تحطّم الطائرة.

وفي بروكسل طالب الاتحاد الأوروبي بتحقيق «مستقل وذي مصداقية» بشأن حادثة تحطم الطائرة الأوكرانية.

وجاءت هذه التطورات بينما أظهر تسجيل مصوّر على ما يبدو أنها لحظة إصابة الطائرة.

ويظهر التسجيل الذي أفادت صحيفة «نيويورك تايمز» أنها تحققت منه، جسمًا يتحرّك بشكل سريع ويرتفع في السماء قبل أن يظهر وميض ساطع ثم يخفت ويواصل تحرّكه إلى الأمام، وبعد ثوان عدة سمع دوي انفجار.

- مسؤول إيراني: استكمال تحقيق تحطم طائرة أوكرانيا قد يستغرق عامين.