سفينة حربية روسية كادت أن تتسبب بتصادم مع «أميركية» في بحر العرب

المصدر: واشنطن - وكالات

اتهمت وزارة الدفاع الأميركية البحرية الروسية الجمعة بالتصرف «بشكل عدائي» في بحر العرب بعد أن كادت إحدى سفنها تتصادم بسفينة حربية أميركية.

وتجاهلت السفينة الروسية طلقات تحذيرية من تصادم صادرة عن السفينة «يو.إس.إس فراغوت» واقتربت إلى مسافة قريبة جدا قبل أن تعود أدراجها، وبالكاد تجنبت التصادم،وفق الأسطول الخامس الأميركي الذي نشر تسجيلا مصورا للحادثة.

وقال الأسطول في بيان «في وقت بادرت السفينة الروسية إلى التحرك، فإن التأخر في بادئ الأمر للامتثال بالقوانين الدولية أثناء اقترابها بشكل عدائي زاد من خطر وقوع تصادم».

وقال اثنان من مسؤولي الدفاع، إن السفينة الروسية حصلت على مسافة تصل إلى 180 قدم من السفينة الأميركية، وإن السفينة الروسية كانت تعمل على المراقبة وجمع المعلومات الاستخباراتية، وتحمل اسم «إيفان خورز».

وفي يونيو الماضي، اتهمت البحرية الأميركية سفينة حربية روسية بالالتفاف بطريقة غير آمنة من خلال الوصول إلى مسافة 100 قدم من السفينة «يو إس إس تشانيلورزفيل»، مما أجبر السفينة الأميركية على القيام بمناورة طارئة لتجنب الاصطدام.