عون: نعمل على عدم تأثير التطورات الإقليمية على لبنان

المصدر: بيروت - د ب أ

أكد الرئيس اللبناني ميشال عون الثلاثاء أن العمل قائم على تثبيت الاستقرار في لبنان وعدم تأثير التطورات الإقليمية على الوضع في بلاده.

وقال عون، خلال استقباله المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش، إن «العمل قائم لتثبيت الاستقرار في لبنان وعدم تأثير التطورات الأمنية التي حصلت مؤخراً على الوضع الأمني في البلاد»، مشدداً على «أهمية استمرار الهدوء على الحدود اللبنانية الجنوبية، ومنع حصول أي تطور سلبي فيها».

وأوضح، خلال الاجتماع، أن «الاتصالات قائمة لتحصين الوضع السياسي في البلاد من خلال الإسراع في تشكيل حكومة جديدة لتعزيز الوحدة الوطنية، وتمكين السلطة التنفيذية من القيام بالمهام الوطنية الملقاة على عاتقها».

وشدد عون «على أن لبنان يحافظ على سلامة جميع أبنائه والمقيمين على أرضه أو الموجودين فيها، من دون تمييز»، مؤكدا أن «العمل قائم من أجل إعداد خطة تواكب توصيات مؤتمر سيدر بحيث يبدأ العمل بها فور تشكيل الحكومة الجديدة». وأعرب عن أمله من أن يكون تشكيل الحكومة قريبا، بحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية اللبنانية.

من جهته نقل كوبيتش إلى الرئيس عون، بحسب البيان «نتائج الاتصالات التي أجراها للمحافظة على الاستقرار في لبنان، لاسيما بعد التطورات الأمنية التي حصلت في بغداد يوم الجمعة الماضي».