19 قتيلاً من رعاة الأغنام على يد إرهابيي «داعش» في الرقة

المصدر: دمشق ■ وكالات

أفاد مسؤول أمني في سورية، أمس، بمقتل 19 مدنياً من رعاة الأغنام، في ريف محافظة الرقة الجنوبي الشرقي الخاضع لسيطرة القوات الحكومية، على يد مسلحين ينتمون إلى تنظيم «داعش» الإرهابي.

وقال المصدر الأمني في محافظة الرقة: «قتل 19 شخصاً، ليلة أول من أمس، من أبناء بلدة السبخة (30 كم جنوب شرق مدينة الرقة)، على يد مسلحين من تنظيم داعش في منطقة بادية الرقة، والتي تعرف بمنطقة الشامية».

وأكد المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، لوكالة الأنباء الألمانية «د.ب.أ» أن «أعمار الضحايا تراوح بين 20 و45 عاماً وقتلوا بطلق ناري في الرأس بعد ربط أيديهم خلف ظهورهم، وأن العناصر الذين قاموا بقتلهم ينتمون لتنظيم (داعش)، ويتخذون من أودية وكهوف البادية مواقع لهم».

وتعرض العشرات من أبناء ريف الرقة الجنوبي للقتل خلال فصل الربيع الماضي أثناء بحثهم في مناطق البادية عن فطر الكمأة، كما تعرضت عناصر من القوات الحكومية السورية للهجوم من قبل مسلحين ينتمون إلى تنظيم «داعش».

من جانب آخر، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن طائرات حربية روسية نفذت غارات عدة، صباح أمس، استهدفت خلالها أماكن في الغدقة ومعصران بريف معرة النعمان، موضحاً أن القوات السورية قصفت مناطق أخرى في المنطقة ذاتها، لافتاً إلى أن مناطق في ريف محافظة إدلب، شهدت تصعيداً عسكرياً هو الأعنف منذ الأيام الـ10 الماضية، تزامناً مع تحسن الحالة الجوية.

إلى ذلك، ذكرت وكالة الأنباء السورية «سانا» أن «عشرات المواطنين من مناطق انتشار المجموعات الإرهابية في ريف حلب الشرقي عادوا عبر ممر التايهة إلى قراهم وبلداتهم التي حررها الجيش السوري من الإرهاب».

ووصل 90 شخصاً إلى ممر التايهة بريف حلب الشمالي الشرقي، وتم نقلهم بحافلات حيث استكملت الجهات المختصة بياناتهم وسوت أوضاع عدد منهم، وقدمت لهم كل التسهيلات ليعودا إلى ممارسة أعمالهم الاعتيادية.

غارات روسية على ريف معرة النعمان.. والعشرات يعودون إلى قراهم في ريف حلب.