ترامب: سليماني كان يجب أن يُقتل «قبل سنوات عدة»

المصدر: واشنطن - وكالات

اعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس، أن قائد فيلق القدس، قاسم سليماني، الذي اغتيل بضربة أميركية في بغداد، كان يجب أن يُقتل «قبل سنوات عدة».

وجاء في سلسلة تغريدات أطلقها الرئيس الأميركي أن «الجنرال قاسم سليماني قَتل أو أصاب آلاف الأميركيين بجروح بالغة على فترة طويلة، وكان يخطط لقتل عدد أكبر بكثير.. لكنه سقط!».

وقال ترامب إن قاسم سليماني كان يخطط لقتل العديد من الأميركيين، كما أنه مسؤول بشكل مباشر أو غير مباشر عن قتل الملايين.

وكان ترامب اكتفى بعد الضربة بتغريدة صورة العلم الأميركي، وتعليق كتب فيه أن «إيران لم تفز يوماً بحرب، لكنّها لم تخسر مفاوضات».