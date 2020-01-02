البحرين.. عبداللطيف الزياني وزيراً للخارجية

المصدر: المنامة - بنا

أشاد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي عهد البحرين نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بجهود الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني ودوره في تعزيز علاقات التعاون مع دول مجلس التعاون في جميع المجالات التي تعود بالنفع والنماء لصالح المنطقة، كما أثنى على ما حققه عبداللطيف الزياني من إسهامات في تطوير منظومة العمل بالأمانة العامة بما يدعم العمل المشترك.

وأبلغ الأمير سلمان خلال لقاءه عبد اللطيف الزياني في قصر القضيبية اليوم، رغبة ملك البحرين حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة، بتعيينه وزيراً للخارجية مع انتهاء فترة عمله كأمين عام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وأشاد الأمير سلمان بإسهامات وإنجازات الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة وزير الخارجية طوال فترة توليه لمسؤوليات وزارة الخارجية والدبلوماسية البحرينية في مختلف الفعاليات المحلية والدولية. وتمنى للشيخ خالد بن أحمد آل خليفة التوفيق في مهامه المقبلة بتعيينه مستشار للملك للشئون الدبلوماسية.

من جانبه أعرب عبداللطيف بن راشد الزياني عن اعتزازه بالثقة الملكية السامية وشكره وتقديره إلى ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وما يبديه من اهتمام بتطوير علاقات التعاون مع دول الخليج العربية بما يحقق الازدهار والتقدم.