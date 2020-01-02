بالصور.. مقتل رئيس الأركان التايواني في تحطم مروحية

المصدر: تايبه - رويترز

قالت وزارة الدفاع التايوانية إن رئيس أركان الجيش من بين ثمانية أشخاص قُتلوا اليوم الخميس، بعد هبوط اضطراري لطائرة هليكوبتر كانت تقلهم في منطقة جبلية قرب العاصمة تايبيه.

وأظهرت صور نشرتها سلطات الطوارئ الجزء الرئيس من الطائرة وسط غابة بشمال تايوان ويغطيه الضباب، فيما تحطمت المراوح إلى أجزاء، ومشط العشرات من رجال الإنقاذ الحطام بحثاً عن ناجين.

وقال الجيش في بيان إن رئيس الأركان العامة، الجنرال شين يي مينغ، لقي حتفه في الواقعة التي نجا منها خمسة من بين 13 شخصاً كانوا على متن الطائرة.

وقال متحدث عسكري في مؤتمر صحافي نقله التلفزيون على الهواء مباشرة: «قُتل ثمانية من زملائنا».

وذكرت وزارة الدفاع أنها أرسلت فريق إنقاذ بعد هبوط الطائرة الهليكوبتر، وهي من طراز بلاك هوك، اضطرارياً في مدينة تايبيه الجديدة، حيث فقدت سلطات الطيران الاتصال بالطائرة الساعة 8:07 صباحاً.

وأقلعت الطائرة من تايبيه في مهمة لزيارة جنود في مقاطعة يلان بشمال شرق تايوان، قبل الاحتفال بالعام القمري الجديد في نهاية الشهر.