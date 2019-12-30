اختفاء "هولندا" بداية من العام الجديد

المصدر: متابعات – سمير سعيد

بداية من يوم الأربعاء، تستعد هولندا لإنهاء التعامل رسميا باسم "هولندا"، الذي عُرفت به في الإعلام العربي، حيث ستحتفظ باسمها الرسمي هو "الأراضي المنخفضة" أو "Netherlands"، وذلك بداية من العام المقبل 2020، الذي يبدأ بعد غد.

وقالت صحيفة "سيدني مورنينغ هيرالد"، إنه واعتباراً من يناير، ستسقط السلطات اسم "هولندا" من جميع المنشورات والمواد التسويقية، ولن تتمكن الشركات والسفارات والوزارات والجامعات إلا باستخدام الاسم الرسمي "الأراضي المنخفضة".

وخصصت هولندا مبلغ 300 ألف دولار في حملة لتعديل اسم الدولة على المستوى العالمي، حيث تهدف إلى استهداف السياح من أجل معرفة شعار الدولة، وهي زهرة التوليب برتقالية اللون، مع الحرفين الأولين من اسم الدولة الرسمي وهما "N L"، أي الأراضي المنخفضة.

ويعود اسم هولندا المستخدم منذ 25 عاماً إلى أسم مقاطعتين في البلاد، وهما مقاطعة هولندا الشمالية ومقاطعة هولندا الجنوبية اللتان تضمان أهم المدن في البلاد كأمستردام ولاهاي وروتردام، حيث تضم البلاد 12 مقاطعة.