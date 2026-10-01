رئيس الدولة وملك هولندا يبحثان هاتفياً تعزيز علاقات التعاون

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أمس، اتصالاً هاتفياً من ملك هولندا، فيليم ألكسندر، بحثا خلاله علاقات التعاون الاستراتيجي بين البلدين وإمكانات تعزيزها، خصوصاً في المجالات الاقتصادية والتنموية، بما يخدم مصالحهما المتبادلة، ويعزز الازدهار لشعبيهما.

كما تطرّق الاتصال إلى «مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026» الذي ستستضيفه دولة الإمارات خلال شهر ديسمبر المقبل، مؤكدين حرص البلدين على تعزيز التعاون في هذا المجال الحيوي لضمان استدامة التنمية للأجيال القادمة.

واستعرض الجانبان عدداً من القضايا والموضوعات الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، مؤكدين أهمية العمل على تعزيز أسباب الأمن والاستقرار في المنطقة، والدفع تجاه مسار السلام الشامل والدائم لمصلحة شعوبها كافة.

• رئيس الدولة وملك هولندا أكدا أهمية العمل على تعزيز أسباب الأمن والاستقرار في المنطقة.

• الاتصال تطرق إلى «مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026» الذي ستستضيفه الإمارات خلال ديسمبر المقبل.