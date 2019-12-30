طعن 5 في هجوم على منزل حاخام قرب نيويورك

المصدر: واشنطن - أ.ف.ب

أُصيب خمسة أشخاص كانوا مجتمعين للاحتفال بعيدالأنوار اليهودي (حانوكا)، في هجوم طعن بالسلاح الأبيض استهدف منزل حاخام قرب نيويورك، حسب ما أعلنت السلطات الأميركية وجمعية يهودية.

وقال المجلس اليهودي الأرثوذكسي للشؤون العامة في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «ورد اتصال يفيد بعملية طعن جماعي ضد منزل حاخام حاسيدي، وتم نقل خمسة أشخاص أصيبوا طعناً إلى مستشفيات محلية وجميعهم يهود حاسيديون»، مشيراً إلى أن اثنين منهم في حال حرجة.

وأفادت شبكة «سي بي إس» التلفزيونية بأن رجلاً يحمل ساطوراً اقتحم منزل الحاخام الواقع في مونسي على مسافة 50 كلم إلى شمال نيويورك، حيث كان جمع من الناس يحتفلون بعيد «حانوكا».

وأعلن قائد شرطة منطقة رامابو توقيف مشتبه فيه، وقال شاهد عيان لصحيفة «نيويورك تايمز» إن السلاح الأبيض الذي استخدمه المهاجم «كان بحجم عصا مكنسة».

وشهدت الولايات المتحدة هجمات عدة ضد اليهود خلال السنوات الماضية، كان آخرها في العاشر من ديسمبر الجاري، حيث جرت عملية إطلاق نار في متجر يهودي في مدينة جيرزي بضاحية نيويورك أسفرت عن مقتل أربعة أشخاص، فضلاً عن مقتل المهاجمين الاثنين، واعتبرت الشرطة الهجوم «عملاً إرهابياً داخلياً نابعاً من معاداة السامية والأفكار المعادية لقوات الأمن».