بغداد بصدد افتتاح سجن «أبوغريب» قريباً

المصدر: بغداد - د.ب.أ

كشفت وزارة العدل العراقية عن قرب افتتاح سجن بغداد المركزي (أبوغريب سابقاً)، بعد إعادة تأهيله، وزيادة طاقته الاستيعابية، وتطويره.

ونقلت صحيفة «الصباح» أمس، عن المتحدث الرسمي باسم وزارة العدل ثائر الجبوري، القول إن «هدف دائرة الإصلاح العراقية المعنية بالسجون هو تحويل النزلاء إلى أشخاص نافعين لمجتمعاتهم».

ونبّه إلى أن «البلاد لم تشهد تسجيل أي انتهاك لحقوق الإنسان منذ أعوام عدة، وذلك بشهادة من الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر كجهتين دوليتين مراقبتين تجريان زيارات مستمرة إلى السجون الإصلاحية».

ولفت إلى أن دائرة الإصلاح بصدد افتتاح سجن بغداد المركزي (أبوغريب سابقاً) في أقرب وقت ممكن، بما يسهم في خفض أعداد النزلاء بالأقسام الإصلاحية الأخرى.

تجدر الإشارة إلى أن هذا السجن يبعد 32 كيلومتراً إلى الغرب من بغداد. واشتهر بعد الغزو الأميركي للعراق، لاستخدامه من قبل قوات التحالف، وإساءة معاملة السجناء داخله، وذلك إثر تسرب صور تبين المعاملة المريعة التي يتعرض لها السجناء داخل السجن.

وفي عام 2014 أعلنت وزارة العدل العراقية إغلاق السجن لأسباب أمنية.