هجومان لـ «داعش» في الموصل

المصدر: الموصل - د.ب.أ

أفاد مصدر عسكري بمحافظة نينوى العراقية، أمس، بمقتل ثلاثة عسكريين، بينهم ضابط، جراء انفجار عبوتين ناسفتين بالتعاقب شمال غرب الموصل، موضحاً أن العبوتين استهدفتا دورية للجيش العراقي عند أحد المعسكرات.

وأفادت مصادر عراقية، بمقتل ثلاثة من عناصر قوات «الحشد الشعبي»، أمس، في هجوم شنه تنظيم «داعش» جنوب الموصل، وقالت المصادر إن عناصر «داعش» هاجموا نقطة رصد ولاذوا بالفرار إلى جهة مجهولة.

وكانت قوات مشتركة من الجيش العراقي والحشد الشعبي بدأت، أول من أمس، عمليات أمنية لتطهير مناطق جنوب الموصل، تمكنت خلالها من العثور على ثمانية أنفاق، فضلاً عن أسلحة ومواد لوجستية.

ومازالت مناطق عديدة من محافظة نينوى، وخاصة القريبة من الحدود السورية شمال غرب الموصل، تشهد أعمال عنف واختطاف وقتل وتفجيرات ينفذها عناصر «داعش» ضد القوات الأمنية العراقية والمدنيين، رغم إعلان القضاء على تنظيم داعش عسكرياً في البلاد نهاية عام 2017.