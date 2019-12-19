صبري بوقادوم رئيسا لحكومة تصريف الأعمال بالجزائر

المصدر: متابعات الإمارات اليوم

عين الرئيس الجزائري الجديد عبد المجيد تبون، اليوم، صبري بوقادوم رئيسا لحكومة تصريف الأعمال، حسبما قال التلفزيون الجزائري .

كما عين تبون وزيرا جديدا للداخلية هو كمال بلجود، على أن يقوم بقية الوزراء بتسيير أعمال الحكومة.

وتولى بوقادوم وزارة الخارجية في مارس الماضي في حكومة نور الدين بدوي التي قدمت استقالتها لتبون بقصر الرئاسة في وقت سابق من الخميس.

وبعد أن أدى الرئيس الجزائري الجديد اليمين الدستورية، ناقشت الحركة الاحتجاجية، المعروفة باسم الحراك، ردها على عرضه الحوار لإنهاء أزمة سياسية مستمرة منذ شهور.