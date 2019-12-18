الحكومة الكويتية الجديدة تؤدي اليمين الدستورية

المصدر: الكويت - وكالات

أصدر أمير دولة الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، مرسوماً بتشكيل الحكومة الجديدة، برئاسة الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، واستقبل أعضاء الحكومة الجديدة، في قصر بيان، حيث أدوا اليمين الدستورية.

وقال أمير الكويت في كلمة لأعضاء الوزارة: «أرحب بكم، وأهنئكم باختياركم للوزارة، مقدراً قبولكم المشاركة فيها، وتقاسم مسؤولياتها»، مضيفاً: «أمامكم مسؤوليات كبيرة تجاه الوطن والمواطنين، لاسيما في هذه المرحلة المهمة، ولقد حملتم أمانة عظيمة، وكلي ثقة تامة بأنكم أهل لها».

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن الحكومة الجديدة تضم كلاً من «أحمد منصور الأحمد الصباح، نائباً لرئيس مجلس الوزراء وزيراً للدفاع، وأنس خالد ناصر الصالح، نائباً لرئيس مجلس الوزراء وزيراً للداخلية وزير دولة لشؤون مجلس الوزراء، وخالد ناصر عبدالله الروضان، وزيراً للتجارة والصناعة، ومحمد ناصر عبدالله الجبري وزيراً للإعلام وزير دولة لشؤون الشباب، وباسل حمود حمد الصباح، وزيراً للصحة».

وضمت الحكومة أيضاً: «المستشار الدكتور فهد محمد محسن العفاسي، وزيراً للعدل وزيراً للأوقاف والشؤون الإسلامية، والدكتور خالد علي محمد الفاضل، وزيراً للنفط وزيراً للكهرباء والماء، ومريم عقيل السيد هاشم العقيل، وزيرة للمالية وزيرة دولة للشؤون الاقتصادية بالوكالة، والدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، وزيراً للخارجية، والدكتورة رنا عبدالله عبدالرحمن الفارس، وزيرة للأشغال العامة وزيرة دولة لشؤون الإسكان، والدكتور سعود هلال ناشي الحربي، وزيراً للتربية وزيراً للتعليم العالي، والدكتورة غدير محمد محمود أسيري، وزيرة للشؤون الاجتماعية، ومبارك سالم مبارك الحريص، وزير دولة لشؤون الخدمات وزير دولة لشؤون مجلس الأمة، ووليد خليفة أحمد الجاسم، وزير دولة لشؤون البلدية».