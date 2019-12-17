منافس نتنياهو في زعامة حزب الليكود: حل الدولتين «وهم»

المصدر: القدس المحتلة – وكالات

وصف جدعون ساعر، القيادي بحزب «الليكود»، بزعامة رئيس حكومة تصريف الأعمال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، ومنافسه في الانتخابات المقررة على قيادة الحزب، مقترح حل الدولتين بأنه «وهم».

ونقلت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل»، أمس، عن ساعر القول في مؤتمر بالقدس: «يقولون حول العالم إن حل الدولتين (من أجل إنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني) لايزال هو السبيل لأي اتفاق سلام.. لكن عليّ أن أقول لكم: لا يمثل هذا موقفاً من شأنه مساعدة أحد. حل الدولتين وهم.. ولن تكون هناك دولة مستقلة أخرى بين نهر الأردن والبحر المتوسط».

واقترح ساعر، في المقابل، حكماً ذاتياً، وتحالفات اقتصادية بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل والأردن.

ويحاول ساعر أن يخطب ود أعضاء حزب الليكود اليميني، قبل التصويت الداخلي المقرر في الـ26 من ديسمبر الجاري على زعامة الحزب. وحتى الآن، أعلن أربعة فقط من نواب الحزب الـ32، صراحة، عزمهم اختيار ساعر.

وتستعد إسرائيل لإجراء انتخابات برلمانية جديدة في الثاني من مارس، والتي ستكون الثالثة التي تشهدها البلاد في غضون عام، وذلك بعدما فشل نتنياهو مرتين في تشكيل ائتلاف حكومي.

يأتي ذلك في وقت طالبت فيه وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، أمس، بوضع عناصر «ميليشيات وعصابات» المستوطنين الإسرائيليين وقادتها على قوائم الإرهاب الدولية.