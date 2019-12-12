قرقاش: محمد بن زايد والإمارات رؤية ناجحة في منطقة صعبة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور أنور بن محمد قرقاش، أن اسم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة يرتبط بإنجازات وقيم نحن بأمس الحاجة لها في منطقتنا.

وقال قرقاش في تغريدات عبرحسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»:«يرتبط اسم محمد بن زايد بإنجازات وقيم نحن بأمس الحاجة لها في منطقتنا، دولة المؤسسات القوية ومجتمع الأمان والعدالة والتسامح، والطموح المستند على المواطن المؤهل، والاعتماد على رافعة التعليم والعلوم، هي الرؤية المضادة لأيديولوجيا الفوضى وفوضى الأيديولوجيا».

واستنكر قرقاش الحملات المنظمة ضد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، التي تأتي تحت مسميات مختلفة.

وقال في تغريدة أخرى: «نعود لنرى ما يشبه الحملة المنظمة ضد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، وتحت مسميات مختلفة، والحقيقة أن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، ودولة الإمارات يقدمان نموذجاً مغايراً وناجحاً للاستقرار والازدهار والتسامح، رؤية ناجحة في منطقة صعبة تشهد ركام التجارب الفاشلة وتفكك المؤسسات وانفلات العنف.»

وتتمتع دولة الإمارات منذ إنشائها وحتى اليوم بقيادة رشيدة استثنائية تمثل نموذجا في تحقيق الإنجازات في كل القطاعات الحيوية كافة،وهذه القيادة الملهمة نقلت الدولة إلى مصاف الدول الأبرز عالميا، في ظل رؤى الوالد المؤسس الشيخ زايد وإخوانه حكام الإمارات، التي بنى عليها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، رؤية موحدة وفكرا متجددا لشعب يقف خلف قيادة واحدة لوطن واحد.

