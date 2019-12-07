كوربين: بحوزتي تقرير يكشف تحايل جونسون بشأن «بريكست»

المصدر: لندن - رويترز

قال زعيم حزب العمال البريطاني المعارض جيريمي كوربين، أمس، إن بحوزته تقريراً حكومياً سرياً يكشف أنه ستكون هناك رسوم جمركية بين أيرلندا الشمالية والبر الرئيس لبريطانيا بمقتضى اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي «بريكست»، الذي تفاوض بشأنه رئيس الوزراء بوريس جونسون.

وقال كوربين في خطاب ألقاه في لندن «هذا هو الدليل الصادم الأكيد الذي يبين بشكل قاطع الأثر الضار للاتفاق الذي أبرمه جونسون للخروج من الاتحاد الأوروبي على أجزاء كبيرة من بلادنا».

وتركز الرسالة الرئيسة لحملة جونسون قبل الانتخابات التي ستجرى الأسبوع المقبل على أنه سينفذ اتفاق الخروج بعد ثلاث سنوات من الاستفتاء الذي أجري عام 2016، لكن كوربين قال إن هذا الشعار مضلل.

وقال إن رئيس الوزراء يريد من البريطانيين أن يصوتوا دون رؤية الأمور على حقيقتها، مضيفاً أن الوثيقة الحكومية المسربة كشفت أنه ستكون هناك رسوم جمركية ونقاط تفتيش أمنية بين بريطانيا وأيرلندا الشمالية، مضيفاً أن هذا يتناقض مع زعم جونسون أنه لن تكون هناك حدود في البحر الأيرلندي. وتقضي خطة حزب العمال للخروج من الاتحاد الأوروبي بالتفاوض على اتفاق جديد يشمل اتحاداً جمركياً، ثم يُجرى استفتاء آخر حول الموافقة على الاتفاق على الرغم من أن كوربين قال إنه سيقف على الحياد.