ترامب يعتبر انتقادات ماكرون لحلف الأطلسي «مهينة»

المصدر: عواصم - وكالات

وصف الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، انتقادات نظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، لحلف شمال الأطلسي «الناتو» بأنها «مهينة وبغيضة».

وقال ترامب، في مؤتمر صحافي مشترك مع الأمين العام للحلف، ينس ستولتنبرغ، قبيل قمة الحلف في لندن، إن «حلف شمال الأطلسي يقوم بمهمة رائعة».

وفي إشارة إلى تصريحات ماكرون، قال ترامب: «أعتقد أن ذلك مهين للغاية»، واصفاً إياها بأنها «بغيضة بدرجة كبيرة جداً بشكل أساسي بالنسبة للدول الـ28».

ودافع ترامب عن ستولتنبرغ، مشيراً إلى أن أعضاء الحلف زادوا بشكل كبير إنفاقهم الدفاعي بفضل ضغوطه، وحذّر من أن فرنسا «تبدو كأنها تنقطع عن حلفائها»، بعدما انتقد ماكرون قيادة الحلف الأطلسي واستراتيجيته، ووصف الحلف بأنه في حالة موت دماغي.

وتابع ترامب: «لا أحد يحتاج إلى حلف شمال الأطلسي أكثر من فرنسا، هذا تصريح خطير جديد من جانبهم».

إلى ذلك، أعرب ترامب، خلال لقاء مع ماكرون، على هامش اجتماع قمة «الناتو»، عن أمله في التوصل إلى حل للخلاف القائم بين واشنطن وباريس، بشأن الضريبة الرقمية الفرنسية، فيما أكدت الحكومة الفرنسية أن الاتحاد الأوروبي تعهد بالردّ بصورة موحدة في ما يتعلق بالخلاف القائم بشأن تلك الضريبة، والتهديدات الأميركية بفرض رسوم عقابية على منتجات فرنسية تصل قيمتها إلى 2.4 مليار دولار.