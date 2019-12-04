حملة الرئيس الأميركي تمنع «بلومبرغ نيوز» من تغطية أنشطتها

المصدر: واشنطن - أ.ف.ب

أعلن فريق حملة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أنه سيمنع مراسلي «بلومبرغ نيوز» من تغطية أنشطته الانتخابية، متهماً المجموعة الإعلامية التابعة للمرشح المنافس، مايكل بلومبرغ، بـ«التحيّز».

وقال مدير حملة ترامب لانتخابات 2020، براد بارسكيل، إن القرار جاء بعدما أعلنت «بلومبرغ نيوز» أنها لن تجري تحقيقات عن مالك الشركة أو منافسيه الديمقراطيين.

وقال بارسكيل في بيان: «كفريق حملة الرئيس ترامب، اعتدنا الممارسات الإعلامية غير المنصفة، لكن معظم المؤسسات الإعلامية لا تعلن عن تحيّزها بهذا الشكل العلني».

وأضاف أن فريق حملة ترامب قرر، على إثر ذلك، عدم منح تصاريح لممثلي «بلومبرغ نيوز»، لتغطية التجمعات الانتخابية، أو غيرها من المناسبات المرتبطة بالحملة، وسيقرر بشأن إن كان سيتعامل مع صحافيين بشكل منفرد للإجابة عن أسئلة من «بلومبرغ نيوز» بناء على كل حالة.

ومن جانبه، قال رئيس تحرير «بلومبرغ نيوز»، جون ميكليثويت، إن «الاتهام بالتحيّز لا يمكنه أن يكون حقيقاً، لقد غطينا الأخبار المرتبطة بدونالد ترامب بشكل منصف وغير منحاز، رغم القيود التي فرضتها حملة ترامب».

بدوره، هاجم ترامب، مايكل بلومبرغ، الذي وصفه بـ«ميني مايك»، وقال: «أمر ميني مايك مؤسسته الإخبارية من الدرجة الثالثة بعدم إجراء أي تحقيقات عنه أو عن أي ديمقراطي، ونيويورك تايمز الفاشلة تعتقد أن لا مشكلة في ذلك، لأن كراهيتها وانحيازها كبيران لدرجة تمنعها من رؤية الأمور بشكلها الصحيح.. هناك مشكلة!».