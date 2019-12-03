عون: الحراك الشعبي أتى ليكسر المحميات والخطوط الحمراء

المصدر: بيروت - د.ب.أ

قال الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، أمس، إن الحراك الشعبي أتى ليكسر المحميات والخطوط الحمراء، فيما دخلت الاحتجاجات في لبنان يومها الـ47.

ووعد الرئيس عون بأن المرحلة المقبلة ستشهد ما يرضي جميع اللبنانيين.

جاءت تصريحات الرئيس عون، خلال استقباله أمس في قصر بعبدا نقيب المحامين في بيروت ملحم خلف، مع أعضاء مجلس النقابة والنقباء السابقين وأعضاء لجنة التقاعد، بحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية اللبنانية.

وأكد الرئيس اللبناني «إننا نريد جميعاً الإصلاح، رغم المعوقات أمام مجرى الأحداث».

وتابع عون قائلاً: «إننا لا نصطدم فقط بالفاسدين الموجودين في الحكم أو الذين كانوا فيه لأن ذلك بات مألوفاً، ولكننا نصطدم بحماية المجتمع لهم، لأن من يتضرر لا يشتكي بل يتحدث في الصالونات، معتبراً أنه لا يمكننا محاكمة الأشخاص بتهمة الفساد من دون دلائل. ونريد أن يقاوم الشعب معنا».

وتطرق عون إلى «موضوع الحريات في لبنان، فاعتبر أنها وصلت إلى حد الفوضى».

وانطلقت بعد ظهر أمس، مسيرة طلابية في بلدة ببنين (شمال لبنان)، حيث دعا الطلاب الى «استمرار الاحتجاجات وإقفال المدارس».

ونظّم عدد من المحتجين في صور (جنوب لبنان) قبل ظهر أمس وقفة احتجاجية أمام فرع مصرف لبنان، وسط انتشار كثيف للجيش والقوى الأمنية.

وفي مدينة زحلة (شرق لبنان)، اعتصم متظاهرون قبل ظهر أمس أمام مبنى مصرف لبنان ومنعوا الموظفين من الدخول إلى المبنى.

وفي العاصمة بيروت، دخل عدد من المحتجين إلى قصر العدل، للمطالبة باستقلالية القضاء وفتح كل ملفات الفساد.