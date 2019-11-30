جونسون يناشد ترامب عدم التدخل في انتخابات بريطانيا

المصدر: لندن - رويترز

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إنه من الأفضل ألا يتدخل الرئيس الأميركي دونالد ترامب في الانتخابات البريطانية المرتقبة، عندما يزور لندن لحضور قمة حلف شمال الأطلسي، الأسبوع المقبل.

وقال جونسون، الذي يتقدم حزب المحافظين المنتمي إليه في استطلاعات الرأي قبيل الانتخابات التي تجرى في 12 ديسمبر، «ما لا نفعله عادة كحلفاء وأصدقاء مقربين، هو التدخل في الحملات الانتخابية لبعضنا بعضاً».

وأضاف لإذاعة «إل.بي.سي» «أفضل (شيء) يمكن فعله عندما يكون هناك أصدقاء وحلفاء مقربون مثل الولايات المتحدة وبريطانيا، هو عدم تدخل أي جانب في انتخابات الجانب الآخر».

لكن ترامب خاض بالفعل في الانتخابات، حيث صرّح في أكتوبر بأن زعيم حزب العمال المعارض جيريمي كوربين، سيكون اختياراً «سيئاً جداً» لبريطانيا، وبأنه ينبغي على جونسون إبرام اتفاق مع زعيم حزب بريكست نايغل فيراغ. واستغل كوربين إشادة ترامب بجونسون للهجوم على المحافظين في حملته، حيث قال إنهم سيبيعون أجزاء من هيئة الخدمات الصحية الوطنية التي تديرها الدولة، وتحظى بشعبية واسعة لشركات أميركية، بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، إذا فازوا في الانتخابات.

وذكرت صحيفة صن البريطانية، أمس، إن زعماء بارزين في حزب المحافظين يخشون أن يتفوه ترامب خلال زيارته التي تستمر يومين بما قد يؤثر سلباً في حملتهم.

ولم ينأَ ترامب بنفسه عن الخوض في السياسة البريطانية خلال زيارات سابقة، بما في ذلك انتقاده سياسة رئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي، بشأن انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي.

وخلال مقابلة استمرت ساعة مع محطة «إل.بي.سي»، رد خلالها جونسون على أسئلة المستمعين، تعهد بأن تغادر بريطانيا التكتل بحلول 31 يناير، إذا فاز حزبه بأغلبية فاعلة في البرلمان. وقال جونسون «إذا تمكنا من الحصول على أغلبية عاملة، فسنصل (لنقطة الخروج) يوم 31 يناير على أبعد تقدير».

وأكد أيضاً أنه لا يرى أي داع لتمديد الفترة الانتقالية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد إلى نهاية عام 2020.