حليف سابق لأردوغان: تركيا «في نفق مظلم»

المصدر: أنقرة - رويترز

حذر نائب رئيس الوزراء التركي السابق، علي باباجان، من مخاطر «حكم الرجل الواحد»، وقال إنه يتطلع إلى تشكيل حزب سياسي جديد بنهاية العام، ليتحدى حزب العدالة والتنمية الحاكم، الذي يتزعمه الرئيس رجب طيب أردوغان. وكان باباجان استقال من حزب العدالة والتنمية في يوليو، مرجعاً خطوته تلك إلى ‭‭»‬‬خلافات عميقة». وهو عضو مؤسس في حزب العدالة والتنمية، الذي يحكم تركيا منذ عام 2002، وشغل منصب وزير الاقتصاد، ثم وزير الخارجية، قبل أن يصبح نائباً لرئيس الوزراء بين 2009 و2015.

لكن في أعقاب محاولة انقلاب عسكري عام 2016، أشرف أردوغان على حملات تطهير، في الخدمة المدنية والقضاء والجيش والجامعات، ويقول منتقدوه إنها تقوض حكم القانون والحريات الديمقراطية.

وقال باباجان، لتلفزيون «خبر ترك» أول من أمس، في أول مقابلة على الهواء منذ استقالته من العدالة والتنمية: «رأينا أن تركيا دخلت نفقاً مظلماً، مع تزايد مشكلاتها في كل قضية كل يوم».

وتابع: «وبالتالي بدأنا جهودنا، لإنشاء حزب جديد». وأحجم باباجان، إلى حد بعيد، عن انتقاد أردوغان بشكل مباشر، لكنه قال مراراً إن غياب الديمقراطية، في ظل «حكم الرجل الواحد»، أضر بالبلاد.

• باباجان: غياب الديمقراطية، في ظل «حكم الرجل الواحد»، أضر بالبلاد.