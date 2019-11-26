إغلاق البيت الأبيض وسلاح الجو الأميركي يُحلّق فوقه

المصدر: واشنطن - أ ف ب

حلقت طائرات تابعة لسلاح الجو الأميركي فوق واشنطن، الثلاثاء، بعد تقارير عن وجود طائرة مجهولة الهوية في مجال جوي محظور، ما دفع إلى فرض إغلاق مؤقت للبيت الأبيض.



وقالت القيادة الأميركية الشمالية للدفاع الفضائي في بيان إن مقاتلاتها "موجودة في المكان"، موضحة أن "الطائرة التي يعتقد أنها انتهكت المجال الجوي للعاصمة الأميركية لا تعتبر في الوقت الراهن عدوانية".