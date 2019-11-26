البارزاني: مساعدة المجتمع الدولي ضرورية

المصدر: أربيل ــ د.ب.أ

أكد رئيس إقليم كردستان العراق، نيجيرفان البارزاني، أول من أمس، استعداد الإقليم لتقديم كل المساعدة لتحقيق الأمن والاستقرار في العراق، واعتبر مساعدة الولايات المتحدة والمجتمع الدولي للعراق وإقليم كردستان «ضرورية».

وشدد خلال اجتماع مع مستشار الأمن القومي في مجلس الشيوخ الأميركي، روبرت كارم، والوفد المرافق له، على أن «إقليم كردستان يريد حل كل مشكلاته مع الحكومة الاتحادية العراقية عن طريق الحوار والتفاهم على أساس الدستور العراقي».

وأوضح بيان صدر عن رئاسة الإقليم أن «الأوضاع والتطورات الإقليمية بصورة عامة، وخطر عودة الإرهاب للبروز وسبل مواجهته، وأحوال النازحين واللاجئين في إقليم كردستان، كانت موضوعات نوقشت في محور آخر من الاجتماع».