الجيش الجزائري يدعو المواطنين إلى إنجاح الانتخابات الرئاسية

المصدر: الجزائر - وكالات

أصدرت وزارة الدفاع الجزائرية بياناً دعت فيه «كل المواطنين الغيورين على وطنهم إلى المساهمة النشيطة إلى جانب قوات الجيش ومختلف مصالح الأمن التي هي مجندة ليل نهار وبيقظة كبيرة للوقوف صفاً واحداً لإنجاح الانتخابات الرئاسية المقررة في 12 ديسمبر المقبل».



ووصفت الوزارة الاستحقاق الرئاسي المقبل بـ«الموعد المصيري في حياة ومستقبل البلاد»، داعية المواطنين إلى «رفع التحدي الذي يعزز مكانة وسمعة الجزائر».



وشددت الوزارة على أن إنجاز الهدف الرئيس للمطالب الشرعية للمواطنين في تحقيق التغيير المنشود يتمثل في تنظيم انتخابات رئاسية في إطار الشرعية الدستورية واحترام مؤسسات الدولة، واسترجاع الأمل في نفوس الجزائريين في غد أفضل.



وقال مصدر إن القيادة العليا للجيش أعطت التعليمات الكافية والتوجيهات الضرورية لكل القوات والمصالح الأمنية المعنية لتوفير الشروط الملائمة لتمكين الشعب الجزائري من المشاركة القوية والفعالة في الحملة الانتخابية، وفي الاستحقاق الرئاسي المقبل بكل حرية وشفافية.



يشار إلى أن الانتخابات الرئاسية في الجزائر يتنافس فيها كل من رئيس حزب جبهة المستقبل، عبدالعزيز بلعيد، ورئيس حزب طلائع الحريات، علي بن فليس، والمرشح الحر، عبدالمجيد تبون، ورئيس حركة البناء الوطني، عبدالقادر بن قرينة، والأمين العام بالنيابة لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، عزالدين ميهوبي.