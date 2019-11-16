ليتوانيا والنرويج تتبادلان الجواسيس مع روسيا

المصدر: فيلنيوس - أ.ف.ب

سلّمت روسيا ليتوانيين ونرويجياً مدانين بالتجسس إلى فيلينوس في عملية تبادل للجواسيس أفرجت ليتوانيا خلالها عن روسيين مسجونين بالتهمة ذاتها، وفق ما أعلن رئيس استخبارات الدولة المطلة على بحر البلطيق أمس.

وقال رئيس الاستخبارات، داريوس جاونيسكيس، للصحافيين في فيلينوس: «استُكملت عملية التبادل أمس في منتصف النهار بنجاح. أُعيد المواطنان الليتوانيان يفغيني ماتايتيس وارستيداس تاموسايتيس والنرويجي فرودي بيرغبنجاح إلى ليتوانيا».

وأضاف أن ليتوانيا سلّمت الجانب الروسي، في المقابل، الروسيين نيكولاي فيليبشينكو وسيرغي موسيينكو اللذين عفت عنهما ليتوانيا في عملية جرت عند معبر حدودي ليتواني.

وأصدر الرئيس الليتواني جيتاناس ناوسيدا، أمس، عفواً عن الروسيين المدانين بالتجسس. وردت موسكو بالإعلان بأنها ستتخذ «إجراءات في إطار المعاملة بالمثل».

وتصاعد التوتر بين روسيا ودول البلطيق التي باتت أعضاء اليوم في حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي، وكان الاتحاد السوفيتي قد احتلها لأكثر من نصف قرن، بعد ضم موسكو شبه جزيرة القرم في 2014، وكشف عدد من قضايا التجسس.

وفي فبراير الماضي، قامت أستونيا وروسيا بعملية تبادل على الحدود بينهما لشخصين محكومين بالسجن بتهم تجسس. وشملت عملية التبادل في مركز كويدلولا الحدودي في جنوب شرق أوكرانيا رجل الأعمال الإستوني رايفو سوسي، والروسي ارتيوم زينتشينكو.