قاعدة عسكرية لروسيا وأخرى لتركيا في شمال سورية

المصدر: عواصم - وكالات

أعلنت وزارة الدفاع الروسية على قناة «زفيزدا»، التابعة لها، أمس، أن موسكو بدأت في إنشاء قاعدة «هليكوبتر» (الطائرات المروحية) بمدينة القامشلي في شمال شرق سورية.

وأوضحت وكالة «تاس» للأنباء، أن القاعدة الجديدة ستحميها أنظمة صواريخ «سطح/‏‏ جو»، وأنه تم نشر ثلاث طائرات مروحية هناك بالفعل.

وفي سبتمبر الماضي، كانت روسيا أعلنت توسيع قاعدة «حميميم» الجوية التابعة لها، في مدينة اللاذقية غرب سورية.

ونقلت وكالات أنباء روسية عن مسؤول في وزارة الدفاع، لم تذكر اسمه، قوله، إن بلاده تعيد بناء مدرج هبوط ثان، للسماح لقاعدة حميميم الجوية التابعة لها بخدمة المزيد من الطائرات. وأضافت الوكالات نقلاً عن المسؤول، أن الوزارة تشيد أيضاً منشآت جديدة، لتكون حظائر للطائرات في القاعدة، بغرض التصدي لهجمات تنفذ بطائرات مسيرة في قاعدة حميميم الجوية. في السياق نفسه، أفادت وكالة الأنباء الحكومية السورية (سانا)، بأن القوات التركية بدأت إنشاء قاعدة عسكرية لها في قرية الحواس بريف رأس العين الجنوبي شمال سورية.

وكان الاتفاق الذي توصلت إليه تركيا وروسيا نهاية الشهر الماضي، لوقف «عملية نبع السلام» العسكرية التركية في الشمال السوري، قد تضمن الإبقاء على السيطرة التركية على المنطقة الشمالية من سورية بين تل أبيض ورأس العين، وبعمق 32 كيلومتراً.