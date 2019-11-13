بدعم إماراتي.. افتتاح محطة معالجة مياه في الموصل

المصدر: الموصل - وام

في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها دولة الإمارات، بهدف إعادة الاستقرار إلى بعض المدن في العراق، تم افتتاح محطة معالجة «مياه القبة» في شرق الموصل، بالتعاون مع الحكومة المحلية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. حضر الافتتاح محافظ الموصل المهندس منصور المريعيد ومندوب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عدنان شيما، اللذان قدما الشكر لدولة الإمارات على دعمها السخي لهذا المشروع الذي أسهم في تحديث المحطة بالكامل، واستبدال المضخات الرئيسة، وتنقية المياه.

وتعتبر هذه المحطة من أكبر محطات المياه في محافظة نينوى في شرق الموصل، وتغطي 75% من احتياجات المدينة، ويستفيد منها 750 ألف شخص.

ويأتي افتتاح محطة المياه ضمن 23 مشروعاً يتم تنفيذها من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق، وبتمويل قدره 220 مليون درهم (60 مليون دولار) من دولة الإمارات.

ويقدر عدد المستفيدين من المشروعات بـ1.2 مليون شخص، إذ تهدف هذه المشروعات إلى إعادة تأهيل البنية التحتية للمرافق الخدمية والاجتماعية في قطاعات الصحة والكهرباء والمياه والإسكان، والمساهمة بشكل إيجابي في توفير فرص عمل، وبناء القدرات الوطنية، والنهوض بالمرأة، وازدهار الأسواق المحلية، وتسهيل عودة النازحين إلى المناطق والمدن التي تم تطهيرها من تنظيم «داعش».

تجدر الإشارة إلى أن إجمالي المساعدات الإماراتية للعراق بلغت 2.63 مليار درهم (716 مليون دولار أميركي)، خلال الفترة من 2014 حتى أكتوبر 2019، في عدد من القطاعات الإنسانية والتنموية، وهي تهدف إلى مساعدة الشعب العراقي على تلبية الاحتياجات الضرورية، وتوفير الخدمات الأساسية في قطاعات التعليم والصحة والإسكان والكهرباء وغيرها.

2.63

مليار درهم إجمالي المساعدات الإماراتية للعراق، خلال الفترة من 2014 حتى أكتوبر 2019.