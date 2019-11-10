انفجار سيارة مفخخة بسورية ومقتل 5 أشخاص

المصدر: دمشق - د ب أ

أفاد مصدر طبي سوري بمقتل خمسة أشخاص وإصابة أكثر من 20 آخرين بعضهم في حالة حرجة في انفجار سيارة مفخخة وسط بلدة سلوك في ريف الرقة الشمالي سورية، اليوم الأحد.



وقال مصدر طبي في بلدة سلوك ، طلب عدم ذكر أسمه، لوكالة الأنباء الألمانية(د. ب.أ): "لم نتمكن من إحصاء عدد القتلى والجرحى بشكل دقيق بسبب إسعافهم بشكل مباشر إلى تركيا نظراً لعدم توفر الإمكانات الطبية لإجراء عمليات جراحية لهم".



وقال مصدر عسكري إن "الانفجار وقع في ساحة البلدة الرئيسية وأدى لسقوط قتلى وجرحى نظراً لوضع كمية كبيرة من المتفجرات في سيارة شاحنة، كانت محتجزة في مدينة الرقة ووصلت اليوم إلى بلدة سلوك، وقتل صاحبها بداخلها وهو من سكان بلدة سلوك.



وقال سكان محليون في البلدة إن الانفجار كان كبيرا جداً وأدى إلى احتراق ثلاث محال تجارية وتضرر عدد كبير منها بسبب الانفجار، إضافة إلى أضرار كبيرة في عدد من السيارات.



وتبعد بلدة سلوك 80 كم عن مدينة الرقة، وهذا هو الانفجار الثالث خلال ثلاثة اسابيع فقد انفجرت سيارة مفخخة في 23 من الشهر الماضي قتل بسببها ثلاثة أشخاص، وأصيب سبعة أخرون، كما انفجرت دراجة نارية أمام مخبز في 28 من الشهر الماضي قتل بسببها شخص.