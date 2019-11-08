الأردن.. تعديل وزاري على حكومة الرزاز شمل تعيين 11 وزيراً وقبول استقالة 8 وزراء

المصدر: عمان - وكالات

وافق العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، أمس، على إجراء تعديل وزاري على حكومة عمر الرزاز، شمل تعيين 11 وزيراً، وقبول استقالة ثمانية وزراء.

وشمل التعديل الوزاري تعيين 11 وزيراً، هم محيي الدين شعبان توق وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي، وتيسير منيزل النعيمي وزيراً للتربية والتعليم، وصالح علي الخرابشة وزيراً للبيئة، وإبراهيم صبحي الشحاحدة وزيراً للزراعة، ومحمد محمود العسعس وزيراً للمالية، وأمجد عودة العضايلة وزير دولة لشؤون الإعلام.

كما تضمن التعديل تعيين محمد أحمد الخلايلة وزيراً للأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، وباسم محمد الطويسي وزيراً للثقافة، وفارس عبدالحافظ البريزات وزيراً للشباب، ووسام عدنان الربضي وزيراً للتخطيط والتعاون الدولي، وخالد وليد سيف وزيراً للنقل.

وأدى الوزراء اليمين الدستورية أمام الملك عبدالله الثاني، في قصر الحسينية.

كما تم قبول استقالة ثمانية وزراء.

تجدر الإشارة إلى أن هذا التعديل هو الرابع الذي يدخله الرزاز على حكومته، وتولى الرزاز منصبه في يونيو من العام الماضي.