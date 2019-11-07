بالصور.. تعرف إلى حياة منفذ هجوم جرش

المصدر: دبي – سمير سعيد

حددت الشرطة الأردنية هوية المشتبه به في تنفيذ اعتداء جرش، وقالت إنه يدعى محمد أبو طعيمة (22 عاما)، وقالت إنه يعيش في منزل مؤقت على أطراف المدينة قرب مخيم فقير للاجئين الفلسطينيين، حيث تنتشر البطالة بين كثير من الشبان في المنطقة.

وقال والد المشتبه به ويدعى محمود (56 عاماً) لتلفزيون "رويترز" إنه كان على وشك الإصابة بأزمة قلبية. وأضاف أن ابنه‭‭‭ ‬‬‬فاشل وعقله مشوه، مشيراً إلى أنه كان يخشى حتى من ذبح "كتكوت" لذا فإنه يشعر بالصدمة لقيامه بهذا العمل.

وركزت وسائل التواصل الاجتماعي والعديد من المواقع الإخبارية على قصة حياة منفذ الاعتداء، حيث ظهرت شخصيته شديدة التناقض والتقلبات من خلال رصد حسابه على موقع "فيسبوك".

فقد كان محمد شخصاً متقلباً وشخصيته متقلبة من النقيض للنقيض، حيث كان في السابق شخص مراهق غير ملتزم وغير منتم ووديع، يعشق متابعة أخبار السيارات الرياضية، وينشر تعليقات رومانسية على حسابه، يعشق النكات التي يحتوي بعضها على عبارات غير لائقة.

إلا أن حاله تبدل مؤخراً، خصوصاً العام الماضي، فصار يعشق ذاته ويضخم منها، ثم بدأ يتابع دعاة متطرفين ينشر صورهم وفيديوهاتهم على صفحته الشخصية، بعد أن كان دائم السخرية من تنظيم "داعش" وبقية التنظيمات المتطرفة.

وحتى الآن لم يتم الإعلان عما إذا كان أبوطعيمة منتم لتنظيم أو فصيل متطرف أم لا.