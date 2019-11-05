ضربة جوية هولندية قتلت 70 مدنياً و«داعشياً» في 2015

المصدر: أمستردام - رويترز

ذكرت وزارة الدفاع الهولندية، أمس، أن ضربة جوية هولندية، استهدفت ما يعتقد أنه منشأة لتصنيع المتفجرات تابعة لتنظيم «داعش» في شمال العراق في 2015، أودت بحياة نحو 70 شخصاً، بينهم مقاتلون من التنظيم الإرهابي ومدنيون. ولم يسبق أن قدمت الحكومة الهولندية تقديراً مفصلاً لعدد القتلى، في الحويجة قرب مدينة كركوك. وقالت وزيرة الدفاع، آنا بيلفيلد شوتين، في رسالة للبرلمان، إن قنبلة أسقطتها مقاتلة إف-16 هولندية، كانت تشارك في عمليات مكافحة الإرهاب بقيادة الولايات المتحدة في ليل الثاني من يونيو «أوقعت نحو 70 قتيلاً، بينهم مقاتلون من داعش ومدنيون».

وجاء في الرسالة أنه لم يتضح على وجه التحديد عدد المدنيين الذين قتلوا، لكن عدد الضحايا كان أعلى مما كان متوقعاً في الغارة الليلية لأسباب منها سلسلة انفجارات لمواد ناسفة مخزنة في المبنى. وذكرت الرسالة أن المنشأة كانت في موقع صناعي، وأن «معلومات المخابرات التي توافرت لهولندا لم تتوقع مقتل مدنيين، لأنه لم يكن هناك مدنيون يعيشون في المنطقة القريبة من الهدف».

وفي غارة جوية أخرى بمدينة الموصل في ليل 20 سبتمبر 2015، أصابت قنبلة مقراً كان يفترض أنه تابع «داعش»، واتضح أنه منزل أسرة. وقالت الوزارة إن الخطأ استند إلى معلومات مخابرات خاطئة. ويعتقد أن أربعة مدنيين قتلوا في هذه الضربة الجوية.