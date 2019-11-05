عون: مكافحة الفساد أولى مهام الحكومة الجديدة

المصدر: بيروت - وكالات

تعهّد الرئيس اللبناني، ميشال عون، للأمم المتحدة، أمس، بجعل مكافحة الفساد من أولى مهام الحكومة الجديدة المزمع تشكيلها.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس اللبناني للمنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان، يان كوبيتش، في قصر بعبدا، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية.

وقال الرئيس اللبناني أمام المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان: «من أولى مهام الحكومة الجديدة متابعة عملية مكافحة الفساد، والتحقيق سيشمل جميع المسؤولين في الإدارات من مختلف المستويات».

ولفت إلى أن التحقيق المزمع إجراؤه يشمل جميع المسؤولين الذين تناوبوا على إدارات ومؤسسات الدولة اللبنانية، وكذلك المصالح المستقلة من مختلف المستويات.

ونبه عون إلى أن «الإصلاحات التي اقترحها ووعد اللبنانيين بالعمل على تحقيقها، من شأنها تصحيح مسار الدولة، واعتماد الشفافية في كل ما يتصل بعمل مؤسساتها».

وأشار إلى أن «النداءات التي وجهها إلى المتظاهرين والمعتصمين، عكست تفهمه للمطالب التي رفعوها».