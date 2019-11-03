«الخارجية» العراقية تدعو لاحترام سيادة البلد

المصدر: بغداد - وكالات

دعت وزارة الخارجية العراقية، أمس، جميع الأطراف إلى ضرورة الالتزام بمبدأ احترام السيادة وعدم التدخل في الشأن الداخلي العراقي.

وقالت الوزارة في بيان لها، إنه «مع استمرار الاحتجاجات الشعبية المطالبة بالإصلاح، وصدور بيانات من دول أجنبية ومنظمات دولية تؤكد الحكومة العراقية على احترام إرادة العراقيين في المطالبة بحقوقهم التي ضمنها لهم الدستور العراقي في المواد 38 و39 و40، والتي تثبت حق العراقيين في اختيار حكومتهم وفقاً للسياقات المعمول بها في النظام الديمقراطي العراقي، وعلى حقوقهم التي كفلها لهم الدستور في حرية التعبير عن الرأي، وبما لا يخلّ بالنظام العام والآداب».

وأضاف البيان أنه «تعليقاً على ردود الأفعال التي صدرت عن الجهات الأجنبية بخصوص الوضع الراهن في العراق، فإن الحكومة العراقية تدعو جميع الأطراف إلى ضرورة الالتزام بمبدأ احترام السيادة، وعدم التدخل في الشأن الداخلي العراقي، وتشدد على ما ورد في خطاب المرجعية الدينية في يوم الجمعة 1 نوفمبر الجاري». وكانت المرجعية الدينية أكدت أنه ليس لأي شخص أو مجموعة أو جهة بتوجه معين أو أي طرف إقليمي أو دولي أن يصادر إرادة العراقيين في ذلك ويفرض رأيه عليهم.