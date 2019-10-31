مجلس النواب الأميركي يعترف رسمياً بـ «الإبادةالجماعية للأرمن»

المصدر: واشنطن – أ.ف.ب

تبنى مجلس النواب الأميركي قراراً بالاعتراف رسمياً بـ«الإبادة الجماعية للأرمن»، في خطوة رمزية لكن غير مسبوقة، أثارت غضب تركيا وسط العلاقات المتوترة أصلاً بين البلدين.

وعلا التصفيق والهتاف، عندما أقر المجلس بأكثرية 405 أصوات مقابل 11 صوتاً، القرار الذي يؤكد اعتراف الولايات المتحدة بـ«الإبادة الأرمنية»، في سابقة بالكونغرس، حيث طرحت منذ عقود نصوص مماثلة بلهجة مباشرة، لكن لم يتم تمريرها.

ووجه النواب الأميركيون، بعد قرارهم هذا، صفعة ثانية إلى أنقرة، من خلال تبني قانون يفرض عقوبات على تركيا، بسبب عمليتها العسكرية ضد الأكراد في شمال شرق سورية.

وقالت رئيسة مجلس النواب، نانسي بيلوسي، إنه يشرفها الانضمام إلى زملائها في «إحياء ذكرى واحدة من أكبر الفظائع في القرن العشرين: القتل المنهجي لأكثر من مليون ونصف مليون أرمني من رجال ونساء وأطفال على يد الإمبراطورية العثمانية».

ويعتبر الأرمن أن القتل الجماعي، الذي تعرضوا له بين 1915 و1917، كان حملة «إبادة»، وهذا ما تعترف به 30 دولة فقط.

وتنفي تركيا بشدة الاتهامات بارتكاب إبادة، وتقول إنّ أرمناً وأتراكاً قتلوا نتيجة الحرب العالمية الأولى، وتقدر أنقرة حصيلة القتلى بمئات الآلاف.

وجاء رد فعل أنقرة سريعاً، إذ رفضت أنقرة اعتراف مجلس النواب، معتبرة أنه «خطوة سياسية لا معنى لها». وحذرت من أنها يمكن أن تضر بالعلاقات بين البلدين «في وقت حساس للغاية» للأمن الدولي والإقليمي.

وقالت وزارة الخارجية التركية، في بيان: «نعتقد أن الأصدقاء الأميركيين لتركيا، الداعمين لاستمرار التحالف والعلاقات الودية، سيقومون بالمحاسبة على هذا الخطأ الفادح، وسيحاكم ضمير الشعب الأميركي المسؤولين» عن القرار.

من جهته، أشاد رئيس وزراء أرمينيا، نيكول باشينيان، بقرار مجلس النواب الأميركي، مشيراً إلى أنه «خطوة جريئة نحو خدمة الحقيقة والعدالة التاريخية، تريح الملايين من أحفاد الناجين من الإبادة الجماعية للأرمن».

وفي 2017، انتقد الرئيس الأميركي الجديد حينها، دونالد ترامب، عمليات القتل التي تعرض لها الأرمن باعتبارها «واحدة من أسوأ الفظائع الجماعية في القرن العشرين». لكن تماشياً مع السياسة الأميركية منذ أمد طويل، لم يستخدم كلمة «إبادة».

وقبل انتخابه في 2008، تعهد الرئيس الأميركي السابق، باراك أوباما، بالاعتراف بالإبادة الجماعية للأرمن، لكنه لم ينفذ وعده خلال ولايتيه الرئاسيتين.

وأشارت بيلوسي، في تعليقات جريئة الثلاثاء بمجلس النواب، إلى أن حقيقة «الجريمة الوحشية» تم إنكارها في معظم الأوقات.

وقالت: «اليوم دعونا نذكر بوضوح الحقائق في هذا المجلس، ليتم حفرها إلى الأبد في سجل الكونغرس: الهمجية التي ارتكبت بحق الشعب الأرمني كانت إبادة جماعية».

كما تبنى مجلس النواب قراراً تقدم به نواب ديمقراطيون وجمهوريون، ينص على فرض عقوبات على كبار المسؤولين الأتراك الضالعين في قرار الهجوم على شمال سورية، وعلى مصرف تركي تربطه علاقات بالرئيس رجب طيب أردوغان. كما يطلب النص من إدارة ترامب معاقبة تركيا، لشرائها نظام دفاع صاروخي روسي الصنع.

يأتي هذا القرار بعد ثلاثة أسابيع على بدء العملية العسكرية التركية ضد المقاتلين الأكراد في شمال سورية، وذلك بعد انسحاب القوات الأميركية من هذه المنطقة.

وتم تقديم مشروع قانون عقوبات مماثل في مجلس الشيوخ، لكن لم يتم إجراء تصويت بشأنه بعد.

ودانت وزارة الخارجية التركية بشدة قرار مجلس النواب بالموافقة على العقوبات، مؤكدة أنه «لا يتماشى مع روح العلاقات» بين الحليفين في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، ويتعارض مع الاتفاق الذي توصلت له أنقرة مع واشنطن بشأن سورية.

وكانت إدارة ترامب فرضت عقوبات أكثر تواضعاً على تركيا بسبب عمليتها العسكرية، قبل أن ترفعها عندما تفاوضت مع أنقرة على وقف لإطلاق النار.

ورحّب نائب الرئيس الأميركي السابق والمرشح الرئاسي، جو بايدن، بالتصويت. وكتب على حسابه في «تويتر»: «عبر الاعتراف بهذه الإبادة الجماعية نحن نكرّم ذكرى ضحاياها، ونتعهد: هذا لن يحدث مجدداً».

وخارج الطيف السياسي، رحبت نجمة تلفزيون الواقع الأميركية، التي تتحدر من أصل أرمني، كيم كاردشيان، بنتيجة التصويت، ونقلت النبأ لمتابعيها على وسائل التواصل الاجتماعين والذين يصل عددهم إلى 62 مليوناً. وقالت: «إنه أمر يعنيني شخصياً، ويعني ملايين الأرمن الذين يتحدرون من ناجين من الإبادة».

وهناك بين 500 ألف و1.5 مليون أميركي من أصل أرمني، حسب تقديرات غير رسمية.