أبوالغيط يدعو إلى الاستجابة لمطالب العراقيين

المصدر: القاهرة - د.ب.أ

أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، عن الانزعاج والأسف من تصاعد العنف وتساقط الضحايا الذي صاحب التظاهرات في العراق، لاسيما ما شهده العراق أخيراً، من أحداث دموية مؤسفة، سواء في العاصمة بغداد أو المحافظات العراقية الأخرى، معرباً عن تعازيه لأسر الضحايا، وتمنياته بالشفاء العاجل للجرحى، وأكد أن الأزمة الحالية تتطلب التحلي بضبط النفس، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بالاستجابة للمطالب الشعبية لأبناء الشعب العراقي.

ودعا أبوالغيط في بيان صدر عن الأمانة العامة للجامعة العربية، جميع العراقيين المخلصين إلى التكاتف والعمل على احتواء الأزمة.