غداً أول تصويت رسمي في تحقيق «عزل ترامب»

المصدر: واشنطن - أ.ف.ب

يعقد مجلس النواب الأميركي، غداً، أول جلسة تصويت رسمي في إطار التحقيق الرامي إلى عزل الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وفق مسؤول في المجلس، في وقت يدفع الديمقراطيون للمضي قدماً في الإجراء الذي ستتخلله جلسات استماع علنية.

وقال مسؤول ديمقراطي رفيع لوكالة «فرانس برس»، إن جلسة التصويت ستحدد الخطوات المقبلة للتحقيق، وذلك بعدما أبلغت رئيسة المجلس نانسي بيلوسي، الديمقراطيين بالخطوة المقبلة، ويبدو أن الإجراء يهدف إلى الرد على انتقادات ترامب، الذي يعتبر والجمهوريين إن إطلاق إجراءات العزل يفتقد للصلاحية ما لم يتم التصويت عليه في المجلس.

وقالت بيلوسي في رسالة وجهتها إلى كتلتها البرلمانية: «سنقدم هذا الأسبوع إلى مجلس النواب قراراً يؤكد التحقيق الجاري»، مضيفة أن «النص يضع آلية لكيفية إجراء جلسات الاستماع المفتوحة أمام الأميركيين، كما يعدد الحقوق المضمونة للرئيس ولدفاعه».

ومن المرجّح أن يقر المجلس الذي يسيطر عليه الديمقراطيون القرار، نظراً إلى أن 228 نائباً ديمقراطياً في الهيئة المؤلفة من 435 عضواً يؤيدون عزل الرئيس.

وحتى الآن يجري الاستماع للشهود بجلسات مغلقة، ويواجه ترامب اتهامات بربط المساعدات العسكرية الأميركية لأوكرانيا بموافقة نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على إجراء تحقيق مع «هانتر»، نجل نائب الرئيس السابق جو بايدن.