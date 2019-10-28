شهادة دبلوماسية في «عزل ترامب» تستغرق 8 ساعات

المصدر: واشنطن - رويترز

قال مصدران مطلعان إن القائم بأعمال مساعد وزير الخارجية الأميركي للشؤون الأوروبية والأوروآسيوية، فيليب ريكر، أبلغ نواب الكونغرس، أنه لا يعلم ما إذا كان الرئيس دونالد ترامب حجب مساعدات عن أوكرانيا لإرغامها على التحقيق في تصرفات أحد منافسيه السياسيين، وأكدا أن ريكر قضى ثماني ساعات للإدلاء بشهادته في جلسة مغلقة، أول من أمس، أمام لجان الشؤون الخارجية والمخابرات والإشراف والإصلاح بمجلس النواب بمقر الكونغرس.

ونقل المصدران عن ريكر قوله للنواب إنه ليس لدية معلومات عن احتمال حجب المساعدات الأمنية الأميركية لأوكرانيا للضغط على كييف لبدء تحقيقات يمكن أن تفيد ترامب في حملة الدعاية لانتخابات الرئاسة في 2020 مثلما زعم البعض، وأضافا أن ريكر علم بحجب المساعدات لكنه لم يعرف السبب.

وفي نهاية الجلسة، قال رئيس لجنة المخابرات آدم شيف للصحافيين، إن النواب يحققون تقدماً سريعاً في التحقيق، وامتنع عن ذكر موعد للخطوة التالية التي قد تتخذها اللجان لفتح الجلسات أمام الجمهور.

وفي إطار التحقيق، يتحرى النواب ما إذا كان ترامب حجب مساعدات أمنية قدرها 391 مليون دولار، إلى أن يعلن الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي التزامه بإجراء تحقيق، كما يتحرون صحة افتراض بأن أوكرانيا وليست روسيا هي التي تدخلت في انتخابات الرئاسة الأميركية لعام 2016، وقال نواب ديمقراطيون بعد المشاركة في الجلسة، إن أقوال ريكر تؤيد شهادة سابقة تلقتها اللجان.