قرقاش: جهود السعودية للوصول إلى اتفاق الرياض وتوحيد الصف اليمني «تاريخية»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أشاد وزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور أنور قرقاش، بـ«المساعي الحثيثة والجهود الخيّرة التي تبذلها السعودية الشقيقة للوصول إلى اتفاق الرياض وتوحيد الصف اليمني»، واصفًا إياها بـ«التاريخية».

وقال قرقاش، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «المساعي الحثيثة والجهود الخيّرة التي تبذلها السعودية الشقيقة للوصول إلى اتفاق الرياض وتوحيد الصف اليمني تاريخية، من المهم التركيز على مواجهة الانقلاب الحوثي وعدوانه، اليمن عبر هذا الاتفاق مقبل على مرحلة جديدة نجاحها مرتبط بالالتزام وتوحيد الأولويات والأهداف».